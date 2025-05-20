Угорщина виявила "українських шпигунів": серед них - "чистокровний українець" Іштван

Угорські спецслужби нібито виявили "ще двох українських шпигунів". Вони "працювали з опозицією і просували позицію України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтана Ковача в соцмережі X.
За словами Ковача, перший "шпигун" - Роланд Цебер. Він нібито є нелегальним співробітником української розвідки, який налагоджував зв'язки з опозиційними діячами в Угорщині.
При цьому другий "шпигун", за версією Угорщини, - Іштван Холло. Він "перебуває під кримінальним переслідуванням за шпигунство".
Угорські спецслужби вважають, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб змінити позицію Угорщини щодо війни РФ проти України. Ще у 2024 році йому заборонили в'їжджати в Угорщину.
"Пан Холло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими вимогами України", - додав Ковач.
Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України.
Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що Служба безпеки України вперше затримала на Закарпатті агентів угорської військової розвідки.
Перший агент - 40-річний колишній військовий із Берегівського району, а другий - колишня військовослужбовиця Сил безпеки і оборони України, яка припинила службу у 2025 році.
Вони, зокрема, мали передавати Угорщині інформацію про присутність української військової техніки на Закарпатті, а також повідомляти про настрої місцевого населення.
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