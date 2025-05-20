Угорщина виявила "українських шпигунів": серед них - "чистокровний українець" Іштван

За словами Ковача, перший "шпигун" - Роланд Цебер. Він нібито є нелегальним співробітником української розвідки, який налагоджував зв'язки з опозиційними діячами в Угорщині.

При цьому другий "шпигун", за версією Угорщини, - Іштван Холло. Він "перебуває під кримінальним переслідуванням за шпигунство".

Угорські спецслужби вважають, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб змінити позицію Угорщини щодо війни РФ проти України. Ще у 2024 році йому заборонили в'їжджати в Угорщину.

"Пан Холло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими вимогами України", - додав Ковач.

Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України.