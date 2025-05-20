UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Угорщина виявила "українських шпигунів": серед них - "чистокровний українець" Іштван

Фото: Золтан Ковач, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків із громадськістю Угорщини (facebook.com/zoltanspox)
Автор: Іван Носальський

Угорські спецслужби нібито виявили "ще двох українських шпигунів". Вони "працювали з опозицією і просували позицію України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтана Ковача в соцмережі X.

За словами Ковача, перший "шпигун" - Роланд Цебер. Він нібито є нелегальним співробітником української розвідки, який налагоджував зв'язки з опозиційними діячами в Угорщині.

При цьому другий "шпигун", за версією Угорщини, - Іштван Холло. Він "перебуває під кримінальним переслідуванням за шпигунство".

Угорські спецслужби вважають, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб змінити позицію Угорщини щодо війни РФ проти України. Ще у 2024 році йому заборонили в'їжджати в Угорщину.

"Пан Холло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими вимогами України", - додав Ковач.

Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України.

Скандал з угорськими шпигунами

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що Служба безпеки України вперше затримала на Закарпатті агентів угорської військової розвідки.

Перший агент - 40-річний колишній військовий із Берегівського району, а другий - колишня військовослужбовиця Сил безпеки і оборони України, яка припинила службу у 2025 році.

Вони, зокрема, мали передавати Угорщині інформацію про присутність української військової техніки на Закарпатті, а також повідомляти про настрої місцевого населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаВійна в Україні