Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России

"Формула понятна: в дальнейшем нельзя продолжать так, чтобы мы одновременно платили за чужую войну и одновременно закрывали глаза на риски для нашей энергетической безопасности. Украина и/или ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию", - написал венгерский министр.

По его словам, позицию Будапешта он изложил сегодня главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.

"Убеждать нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил он.