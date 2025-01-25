Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России

На следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят вопрос продления действия санкций против России. Венгрия может заблокировать решение, если не будет выполнено ее требование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на странице в Facebook.
"Формула понятна: в дальнейшем нельзя продолжать так, чтобы мы одновременно платили за чужую войну и одновременно закрывали глаза на риски для нашей энергетической безопасности. Украина и/или ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию", - написал венгерский министр.
По его словам, позицию Будапешта он изложил сегодня главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.
"Убеждать нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил он.
Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу, поскольку контракт с российским "Газпромом" закончился. Основными получателями российского газа в ЕС были Венгрия и Словакия. Поэтому такое решение Украины вызвало шквал критики со стороны указанных стран-соседей.
Так, словацкий премьер Роберт Фицо угрожал создать препятствия на пути Украины в ЕС, а также прекратить поддержку украинских беженцев, если транзит газа не возобновят.
Венгерский премьер Виктор Орбан также угрожал Украине ответом на остановку транзита. А теперь перешел к действиям и хочет заблокировать продление европейских санкций против России. Как заявлял глава польского правительства Дональд Туск, такой шаг Орбана покажет, что он в команде российского диктатора Владимира Путина.
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