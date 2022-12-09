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Венгрия добивается исключений из санкций против РФ для поставок нефтепродуктов в Украину

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 13:30
Венгрия добивается исключений из санкций против РФ для поставок нефтепродуктов в Украину Фото: Венгрия хочет добиться исключений из санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

С декабря европейские страны не могут продавать нефтепродукты из российской нефти третьим странам. По неофициальной информации, Будапешт хочет добиться преференций для себя, пытаясь использовать тему войны в Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нефтяной потолок. Как санкции ударят по России и ждать ли скачка цен на бензин и дизель".

"Венгрии не нужно столько нефтепродуктов, сколько она производит. И сейчас они хотят добиться права продавать их третьим странам, в том числе Украине, мотивируя это тем, что нужно помочь воюющей стране", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Понимая, что самостоятельно Венгрия вряд ли добьется согласия, Будапешт пытается действовать через Словакию, где находится ее нефтеперерабатывающий завод.

"Но по ситуации на сегодняшний день вероятность, что Венгрия добьется преференций, крайне мала, если не будет политического решения помочь с решением этого вопроса с украинской стороны", - отметил собеседник издания.

Источники издания в правительстве подтвердили, что в Еврокомиссии этот вопрос обсуждается наряду с другими исключениями, которые могут быть применены по санкциям.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на морскую российскую нефть. Свободная продажа нефти может быть только по нефтепроводу "Дружба", который проходит через Украину. Переработка позволена только для собственных нужд. Исключение до декабря 2023 года сделано лишь для Чехии.

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