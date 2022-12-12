МИД Венгрии объяснил блокировку нового пакета антироссийских санкций ЕС

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза Венгрия в очередной раз выступила против определенных положений нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на итоговой пресс-конференции.

Глава венгерского МИД уточнил, против каких положений санкционного списка выступает его страна, и повторил тезис венгерских политиков о том, что они считают политику санкций против РФ "провальной". Ключевыми препятствиями в этот раз стали исключения из санкционного списка нескольких российских чиновников, а также энергетического сектора России.

"Для нас было важно, чтобы этот пакет никоим образом не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не были включены никакие дополнительные санкции, влияющие на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь", - подчеркнул Сийярто.

Он пояснил, что во время предыдущих дискуссий Будапешт прежде всего думал о том, чтобы не был нанесен ущерб национальным интересам Венгрии и не были поставлены под угрозу поставки энергоносителей, в частности ядерной энергетики.

Кроме того, Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против включения в санкционный список определенных лиц из властных структур России.

"Внесение определенных российских чиновников в санкционный список создает серьезные риски, перекрывая все еще остающиеся открытыми каналы коммуникации. Если же мы наложим санкции на политиков, которые важны для переговоров по решению войны в Украине, мы фактически отказываемся от надежды на мир, а отказываться от надежды на мир - значит быть на неправильной стороне истории", - заявил дипломат.

При этом Сийярто проанонсировал вечернюю встречу в Брюсселе, где постоянные представители ЕС вернутся к обсуждению девятого пакета санкций против России.