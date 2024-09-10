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Венгрия решила, кому отдаст свою часть из Фонда мира

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Венгрии решили отдать свою долю в размере 14 миллионов евро из Фонда мира Чада, а не Украине. Была названа причина.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто во время пресс-конференции с главой МИД Чада Абдеррахманом Куламаллой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Отмечается, что деньги пойдут на укрепление безопасности в Чаде, а также на создание нового учебного заведения, чтобы обеспечить подготовку офицеров. Да, Венгрия хочет улучшить военные и оборонные возможности Чада.

Сийярто намекнул на Украину, указав, что Венгрия поддерживает "мирное разрешение конфликта". По его словам, якобы потому, что его страна отказалась направить эти деньги в Европейский фонд мира, который занимается военной помощью Украине.

Говоря об отношениях Чада и Венгрии, он заявил, что обе страны четко преданы миру.

"Мы две страны, очень тщательно сохраняющие свой суверенитет, две страны, которые четко преданы миру. Две страны, которые четко верят, что войны можно и нужно решать переговорами, а не оружием", - сказал Сийярто.

Известно, что такое предложение Венгрии будет включено в повестку заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября.

"Мы надеемся, что это предложение будет принято", - заявил глава венгерского МИД.

Позиция Венгрии по поводу войны РФ против Украины

Правительство Венгрии неоднократно демонстрировало свою довольно странную как для европейской страны позицию по поводу российской агрессии против Украины. В первую очередь она заключается в том, что Будапешт намекает своими действиями и заявлениями на одобрение российских действий. Не раз Венгрия срывала голосование в ЕС за помощь Украине и предлагала Киеву сдать оккупантам свои территории и граждан.

Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает экономические и энергетические связи с Россией, критикует санкции ЕС против Москвы и сомневается в эффективности помощи Украине. В ЕС действия венгерского правительства вызывают резкое осуждение. В частности, Орбана обвиняют в продвижении пророссийских интересов.

Европейский фонд мира

Это финансовый инструмент Европейского Союза, созданный в 2021 году для поддержки миротворческих миссий и повышения безопасности в странах-партнерах. Основная цель фонда - обеспечение мира и стабильности, а также помощь странам, которые сталкиваются с конфликтами или угрозами.

Фонд позволяет финансировать оказание военной помощи, включая поставки оружия, техники и обучения военных. Это делает его уникальным инструментом, поскольку раньше ЕС в основном сосредотачивался на гражданской помощи.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европейский фонд мира стал важным источником поддержки вооруженных сил Украины, финансируя поставки вооружения и военного оборудования от стран ЕС. Фонд также используется для поддержки миротворческих миссий в других конфликтных регионах мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия упростила порядок получения виз для российских граждан. Страны ЕС раскритиковали это решение, подчеркнув, что это угрожает безопасности Союза.

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