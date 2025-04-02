Венгрия выходит из Международного уголовного суда, - Free Europe

Правительство Венгрии планирует отказаться от членства в Международном уголовном суде. Соответствующий процесс может продлиться до года.
Об этом заявил министр юстиции Бенце Тужон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерскую редакцию Free Europe.
Эта новость не является неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом с момента инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. В прошлом году правительство Венгрии якобы поручило трем своим министрам расследовать возможность и обстоятельства выхода.
Тузсон сообщил, что Венгрия выходит из Международного уголовного суда приглашенным дипломатам на встрече послов, состоявшейся на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел и торговли.
По данным издания, чтобы правительство Венгрии приняло такое решение, сначала власти должны подать в Национальное собрание официальное предложение об отзыве. Если большинство депутатов его поддержит, правительство начнет процедуру выхода. По словам источника, знакомого с ситуацией, этот процесс может занять около года.
Такое развитие событий не является неожиданным, ведь еще в прошлом году завершились полномочия венгерского представителя в МУС Петера Ковача. Однако он продолжает работать над одним из дел, поэтому будет оставаться в должности до его завершения. Также анонимный источник сообщил, что вскоре текст проекта постановления о выходе Венгрии из МУС может появиться на сайте НС.
Известно, что разговоры о выходе из МУС велись в Будапеште еще сразу после инаугурации Трампа. По данным издания, с того момента правительство ждало действий Трампа в отношении суда. И когда он заявил, что наложит санкции на Гаагский суд из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то "венгерское правительство восприняло это как зеленый сигнал".
Заметим, что после того, как Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, на событие отреагировали правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.
Примечательно, что сегодня, 2 апреля, в Венгрию должен приехать израильский премьер Израиля Нетаньяху, несмотря на ордер на арест от МУС выданный Международным уголовным судом.
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