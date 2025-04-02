Венгрия выходит из Международного уголовного суда, - Free Europe

Эта новость не является неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом с момента инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. В прошлом году правительство Венгрии якобы поручило трем своим министрам расследовать возможность и обстоятельства выхода.

Тузсон сообщил, что Венгрия выходит из Международного уголовного суда приглашенным дипломатам на встрече послов, состоявшейся на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел и торговли.

Что произойдет, если Венгрия выйдет из МУС

По данным издания, чтобы правительство Венгрии приняло такое решение, сначала власти должны подать в Национальное собрание официальное предложение об отзыве. Если большинство депутатов его поддержит, правительство начнет процедуру выхода. По словам источника, знакомого с ситуацией, этот процесс может занять около года.

Такое развитие событий не является неожиданным, ведь еще в прошлом году завершились полномочия венгерского представителя в МУС Петера Ковача. Однако он продолжает работать над одним из дел, поэтому будет оставаться в должности до его завершения. Также анонимный источник сообщил, что вскоре текст проекта постановления о выходе Венгрии из МУС может появиться на сайте НС.