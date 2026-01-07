ua en ru
Венгрия отвергает парижские решения, которые "продолжают войну", - Сийярто

Венгрия, Среда 07 января 2026 20:19
Венгрия отвергает парижские решения, которые "продолжают войну", - Сийярто Фото: министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто (flickr.com.photos.vladacg)
Автор: Сергей Козачук

Венгерское правительство отказывается поддерживать последние решения ЕС о "о продолжении войны в Украине". В МИД подчеркнули приоритет защиты венгерских граждан и семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто.

Он заявил, что решение европейских стран в рамках "Коалиции желающих" в Париже фактически усиливает военное присутствие Запада в Украине и создает риск прямого столкновения с Россией.

"Желая построить военное присутствие в Украине, западноевропейские страны повышают угрозу прямой войны против России. К сожалению, мы должны видеть, что сегодня эта политика Брюсселя и решения Брюсселя говорят о том, что войну нужно вести с Россией", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что задача венгерского правительства - защитить венгерских граждан и семьи от последствий этой политики Брюсселя, подчеркнув важность суверенитета.

"Только национальное правительство Венгрии может защитить страну от войны, которую Брюссель стремится начать", - заявил министр добавив, что Венгрия продолжает поддерживать мирные переговоры и консультации на высшем уровне между США и Россией, отвергая "последнее решение ЕС о продолжении войны".

Саммит в Париже

Напомним, что 7 января в Париже украинские и американские делегации во время очередного раунда переговоров договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые положения плана завершения войны.

Накануне, 6 января, в столице Франции состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили общее стремление к стабильному миру и выразили готовность в дальнейшем поддерживать Киев - руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил конкретные договоренности.

В то же время пока нет четкого ответа относительно того, будут ли европейские страны противодействовать новой агрессии России.

Также Украина ведет переговоры с партнерами о гарантиях безопасности на земле, в воздухе и на море. При этом речь о развертывании "ядерного зонтика" не идет.

Ожидается, что окончательная позиция относительно сроков предоставления гарантий безопасности от США будет озвучена во время встречи президента Зеленского с Дональдом Трампом.

