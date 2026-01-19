Венгрия вошла в Совет мира США: Орбан подтвердил участие

Венгрия и участие в Совете мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил 18 января в Facebook о приглашении президента США Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового "Совета мира".

"Усилия Венгрии по достижению мира получают признание. Президент Трамп пригласил нас присоединиться к работе Совета мира как учредителей. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение", — написал он.

Министр иностранных дел Венгрии заявил радиостанции Kossuth Radio, что Орбан удовлетворен приглашением и планирует участвовать в работе органа.

Цели и состав Совета мира

Совет мира, инициированный Трампом, создан для реализации 20-пунктового плана по сектору Газа. Он будет осуществлять стратегическое наблюдение, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в переходный период от конфликта к миру и развитию, сообщили в Белом доме.

Кроме Венгрии в состав Совета входят президенты и премьеры других стран, включая Аргентину, Канаду, а также представители США — госсекретарь, спецпосланник, Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Главой органа будет Дональд Трамп.

Потенциальное расширение деятельности

Согласно FT, администрация США рассматривает создание отдельного Совета мира для прекращения российско-украинской войны, который может включать НАТО, ЕС, США, Украину и даже Россию.

Это отражает намерение США создать международную платформу для мониторинга и реализации мирных инициатив в разных регионах мира.