Венгрия и еще четыре страны ЕС хотят продлить ограничения на импорт украинского зерна

Венгрия и еще четыре страны ЕС призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна.

Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vilaggazdasag .

Венгерский министр заявил, что Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия хотят, чтобы Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции в эти страны после 15 сентября, когда заканчиваются действующие ограничения.

"Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, поскольку это единственный способ защитить интересы европейских фермеров",- сказал господин Надь.

Надь также выступил за продление "зерновой сделки", ведь по его словам, когда украинское зерно транспортируется морем, значительно меньшая часть зерна попадает в Европу.

"В последнее время все меньшая доля украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется морем, а остальное поступает в Европу через пять прифронтовых стран. Это свидетельствует об изменениях на внутреннем рынке, которые вызывает неограниченный приток украинской сельскохозяйственной продукции в Европу", - сказал он.

Он подчеркнул, что "зерновой коридор" должен работать исправно, чтобы логистическая и портовая инфраструктура, которая является важной для транспортировки на рынки за пределами Европы, развивалась и в дальнейшем.

Министр также сообщил, что с целью дальнейшей транспортировки сельскохозяйственной продукции, застрявшей на складах, страны уже выступили в Брюсселе с инициативой ввести прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы компенсировать эту разницу в стоимости.

"Это сделало бы целесообразной транспортировку зерна дальше и предотвратило бы абсурдную ситуацию, когда на востоке ЕС демпинг из Украины вызывает серьезные перебои, а в Испании, например, дефицит компенсируется бразильским зерном, ведь даже его дешевле переправить через океан, чем транспортировать застрявший урожай автомобильным или железнодорожным транспортом", - пояснил он.

Запрет на поставки украинского зерна

Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

В начале июня стало известно, что Европейская комиссия продлила запрет на импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС до 15 сентября.

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