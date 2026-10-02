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Брат Орбана пытался устроить перехват еще одного украинского конвоя в Австрии

00:34 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Брат Орбана пытался устроить перехват еще одного украинского конвоя в Австрии Фото: бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
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Младший брат бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана Арон незадолго до выборов пытался договориться, чтобы у Австрии перехватили еще один украинский груз с деньгами. Его собеседник отказался и сообщил спецслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование венгерского издания 444. Журналисты обнародовали переписку Арона Орбана с живущим в австрийском Граце бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой.

Арон Орбан написал бизнесмену 26 марта, чуть более двух недель до парламентских выборов в Венгрии. Мужчины познакомились шесть лет назад из-за общего знакомого, однако давно не общались.

Брат премьера сразу перешел в дело. Сначала он поинтересовался, занимается ли Ласловари-Тома и дальше политикой. В 2021 году бизнесмен баллотировался в городской совет Граца по списку Австрийской народной партии, но мандата не получил. Далее Орбан спросил, как велико у него влияние в Австрии.

Впоследствии Орбан сообщил, что через Австрию проходит груз, и направил ссылку на телепередачу о задержании украинского конвоя в Венгрии. Он уточнил, что речь идет об еще одном, новом конвое, а не о том, который остановили в начале марта.

После этого прозвучал прямой вопрос: могут ли австрийцы его перехватить. По данным 444, Орбан также предлагал возвести бизнесмена с человеком, знавшим, когда и где именно автомобиль будет находиться на территории Австрии.

Ласловари-Тома участвовать в этой схеме не стал. О переписке он уведомил австрийские спецслужбы и руководство Австрийской народной партии. Также бизнесмен показал сообщение адвокату Лоранту Горвату, представляющему интересы украинских инкассаторов.

По словам бизнесмена, ранее Арон Орбан уже обращался к нему с сомнительными предложениями, в частности, по закупке военного оборудования. Его компания работает в сфере торговли оружием, однако от подобных предложений он отказывался.

В 444 году проверили, что номер, с которого поступали сообщения, действительно принадлежит Арону Орбану. Ни он, ни Виктор Орбан на вопросы журналистов не ответили.

Скандал с "золотым конвоем" вспыхнул в ночь на 6 марта. Венгерский антитеррористический центр TEK задержал на трассе М5 два бронированных автомобиля Ощадбанка, которые везли из австрийского Raiffeisen Bank в Киев 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Семерых инкассаторов допросили и выслали из страны, а ценности Будапешт оставил себе, сославшись на подозрение в отмывании денег. Представители партии Орбана намекали, что средства могли назначаться оппозиционной партии Тиса.

12 марта Венгрия вернула инкассаторские автомобили, часть оборудования в которых была повреждена. Деньги и золото Ощадбанк получил обратно только 6 мая, после апрельских выборов, на которых партия Орбана потерпела поражение.

В августе Налоговая и таможенная служба Венгрии закрыла уголовное дело против инкассаторов из-за отсутствия состава преступления

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