Брат Орбана пытался устроить перехват еще одного украинского конвоя в Австрии

Младший брат бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана Арон незадолго до выборов пытался договориться, чтобы у Австрии перехватили еще один украинский груз с деньгами. Его собеседник отказался и сообщил спецслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование венгерского издания 444. Журналисты обнародовали переписку Арона Орбана с живущим в австрийском Граце бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой.

Арон Орбан написал бизнесмену 26 марта, чуть более двух недель до парламентских выборов в Венгрии. Мужчины познакомились шесть лет назад из-за общего знакомого, однако давно не общались.

Брат премьера сразу перешел в дело. Сначала он поинтересовался, занимается ли Ласловари-Тома и дальше политикой. В 2021 году бизнесмен баллотировался в городской совет Граца по списку Австрийской народной партии, но мандата не получил. Далее Орбан спросил, как велико у него влияние в Австрии.

Впоследствии Орбан сообщил, что через Австрию проходит груз, и направил ссылку на телепередачу о задержании украинского конвоя в Венгрии. Он уточнил, что речь идет об еще одном, новом конвое, а не о том, который остановили в начале марта.

После этого прозвучал прямой вопрос: могут ли австрийцы его перехватить. По данным 444, Орбан также предлагал возвести бизнесмена с человеком, знавшим, когда и где именно автомобиль будет находиться на территории Австрии.

Ласловари-Тома участвовать в этой схеме не стал. О переписке он уведомил австрийские спецслужбы и руководство Австрийской народной партии. Также бизнесмен показал сообщение адвокату Лоранту Горвату, представляющему интересы украинских инкассаторов.

По словам бизнесмена, ранее Арон Орбан уже обращался к нему с сомнительными предложениями, в частности, по закупке военного оборудования. Его компания работает в сфере торговли оружием, однако от подобных предложений он отказывался.

В 444 году проверили, что номер, с которого поступали сообщения, действительно принадлежит Арону Орбану. Ни он, ни Виктор Орбан на вопросы журналистов не ответили.