В Венгрии могут судить Орбана за арест инкассаторов Ощадбанка, дело подготовили, - FT
Новые власти Венгрии начали кампанию "Очистительный огонь", чтобы ликвидировать политико-коррупционную систему экс-премьера Виктора Орбана. Он может стать одним из первых осужденных в этой операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Орбана могут судить
Уголовное дело против Орбана уже готовится, пишет Financial Times. И именно эпизод с задержанием украинских инкассаторов может стать первым и успешным в суде.
В марте подразделение по борьбе с терроризмом Венгрии захватило автомобиль Ощадбанка с наличными и золотыми слитками на 70 миллионов евро.
Орбан обвинил Украину в тайном финансировании венгерской оппозиции. Однако инкассаторов, жестоко задержанных, отпустили на следующий день. Орбан в результате выборы проиграл, а деньги Украине вернули.
Теперь Орбан подозревается в том, что он лично приказал захватить автомобиль с целью использовать ситуацию в собственных интересах.
"Это первое дело, которое может привести к предъявлению Орбану официального обвинения. Расследование уже близится к завершению, в то время как другие коррупционные дела с его участием находятся на менее продвинутой стадии", - говорит адвокат украинцев Лорант Хорват.
Доказательства по делу Орбана
Экс-прокурор Пал Фюрхт в марте вел дело против украинских инкассаторов. Он заявил, что Орбан "лично отдал распоряжение спецслужбам задержать украинских курьеров с наличными деньгами".
По его словам, весной он доложил об этом своему руководству. А ему вынесли выговор, а позже назначили внутреннее расследование.
Слова бывшего прокурора подтверждаются июньским отчетом прокуратуры, с которым ознакомилась FT.
Так, руководитель антитеррористического подразделения (TEK) Янош Хайду говорит, что всем было известно, что аресты украинцев осуществили на основании решения человека, которого нельзя было привлечь к этому делу.
Под этим человеком он имел в виду Орбан, говорится в отчете. Хайду сейчас предъявлены обвинения в незаконном задержании сотрудников Ощадбанка и жестоком обращении с ними.
В день ареста Орбан официально приезжал в TEK и говорил о "возрастающей террористической угрозе".
Налоговое управление еще при Орбане возбудило дело против украинцев, но вскоре его закрыли из-за отсутствия доказательств.
Приспешники Орбана
В последние недели власти арестовали:
- двух бывших министров Орбана и членов его партии «Фидес» (для этого парламент лишил их депутатской неприкосновенности),
- несколько близких к бывшему премьеру бизнесменов.
Бывший глава центробанка и министр экономики Дерда Матолчи был допрошен по делу о злоупотреблении служебным положением.
А его сын стал фигурантом отдельного расследования по делу о коррупции в центробанке.
Новый премьер-министр Петер Мадяр отметил, что расследование необходимо продолжать и назвал правительство Орбана "экономической и политической мафией".
Ранее РБК-Украина писало, что младший брат Орбана Арон незадолго до выборов пытался договориться, чтобы у Австрии перехватили еще один украинский груз с деньгами. Его собеседник отказался и сообщил спецслужбе.
Кроме того, скандал с "золотым конвоем" разразился в ночь на 6 марта . TEK задержал на трассе М5 два бронированных автомобиля Ощадбанка. Они везли из австрийского Raiffeisen Bank в Киев 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Также сообщалось, что 12 марта Венгрия вернула инкассаторские автомобили , часть оборудования в которых была повреждена.