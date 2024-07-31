Венгрия опровергла слухи о блокировании заявления ЕС по выборам в Венесуэле

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз не смог выступить с совместным заявлением по поводу президентских выборов в Венесуэле, на которых были зафиксированы нарушения.

Издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников писало, что причиной этому якобы стало то, что Венгрия наложила вето на такую инициативу.

Поэтому глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал собственное заявление по выборам в Венесуэле.

К слову, на выборах президентом Венесуэлы переизбрали Николаса Мадуро. Он якобы набрал 51% голосов, а его оппонент, Эдмундо Гонсалес Уррути, - 44%.

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