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Венгрия опровергла слухи о блокировании заявления ЕС по выборам в Венесуэле

Иллюстративное фото: Венгрия опровергла слухи о блокировании заявления ЕС по выборам в Венесуэле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия не накладывала вето на совместное заявление Евросоюза об обеспокоенности "недостатками и нарушениями" во время выборов в Венесуэле.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Telex заявил представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай.

Он рассказал, что Венгрия ожидала отчетов из Венесуэлы и после их изучения присоединилась к общей позиции Евросоюза. 

"То, что Венгрия наложила вето на заявление, - это фейк", - подчеркнул Пачолай. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз не смог выступить с совместным заявлением по поводу президентских выборов в Венесуэле, на которых были зафиксированы нарушения.

Издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников писало, что причиной этому якобы стало то, что Венгрия наложила вето на такую инициативу.

Поэтому глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал собственное заявление по выборам в Венесуэле.

К слову, на выборах президентом Венесуэлы переизбрали Николаса Мадуро. Он якобы набрал 51% голосов, а его оппонент, Эдмундо Гонсалес Уррути, - 44%.

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ЕвросоюзВенгрияВенесуэлаНиколас Мадуро