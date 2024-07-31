Венгрия заблокировала заявление ЕС по выборам в Венесуэле, - Politico

Евросоюзу не удалось выступить единым фронтом по спорным выборам в Венесуэле из-за вето Венгрии на заявление об обеспокоенности "недостатками и нарушениями" во время голосования и призыв к большей прозрачности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем выборов 28 июля с 51% голосов против 44% у его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррути, но правительство не смогло объяснить подсчет и проверку результатов.

ЕС планировал совместное заявление по выборам, но позиция Будапешта этому помешала, сообщили изданию два чиновника.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель опубликовал собственное заявление, отметив, что "достоверные отчеты наблюдателей указывают на многочисленные недостатки и нарушения" во время выборов".

"Данные, которые оппозиция Венесуэлы предоставила общественности, радикально отличаются от результатов, объявленных властями страны", - заявил Боррель.

Вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток внешней политики ЕС, согласно которому решения - включая возможные будущие санкции против Венесуэлы - должны быть единогласно согласованы 27 странами-членами блока. Это привело к тому, что некоторые страны, такие как Германия, выступают за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством.