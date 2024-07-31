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Угорщина спростувала чутки про блокування заяви ЄС щодо виборів у Венесуелі

Ілюстративне фото: Угорщина спростувала чутки про блокування заяви ЄС щодо виборів у Венесуелі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина не накладала вето на спільну заяву Євросоюзу про стурбованість "недоліками та порушеннями" під час виборів у Венесуелі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Telex заявив представник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай.

Він розповів, що Угорщина чекала на звіти з Венесуели і після їх вивчення приєдналася до спільної позиції Євросоюзу.

"Те, що Угорщина наклала вето на заяву, - це фейк", - наголосив Пачолай.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз не зміг виступити із спільною заявою з приводу президентських виборів у Венесуелі, на яких було зафіксовано порушення.

Видання Politico із посиланням на двох неназваних чиновників писало, що причиною цього нібито стало те, що Угорщина наклала вето на таку ініціативу.

Тому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив свою заяву щодо виборів у Венесуелі.

До речі, на виборах президентом Венесуели переобрали Ніколаса Мадуро. Він начебто набрав 51% голосів, а його опонент, Едмундо Гонсалес Урруті, - 44%.

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ЄвросоюзУгорщинаВенесуелаНиколас Мадуро