Вновь заговорили о переговорах: Венгрия призывает ЕС к дипломатии по войне в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Венгрии Юдиты Варги, которое приводит издание Handelsblatt.

"Государства Европейского Союза не должны быть военно вовлечены в эту войну. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы собрать враждующие стороны за столом переговоров и содействовать мирным переговорам", - заявила министр.

По ее словам, в ЕС есть две страны, громко и четко призывающие к прекращению огня и мирным переговорам. Речь идет о Венгрии и Австрии. Варга, отвечающая за отношения с ЕС, утверждает о серьезном вреде для Европы от санкций против России.

"Поскольку Венгрия чрезвычайно зависит от поставок российского газа и нефти, красная линия для Венгрии в вопросе энергетических санкций уже достигнута", - добавила министр.