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Вновь заговорили о переговорах: Венгрия призывает ЕС к дипломатии по войне в Украине

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Пятница 28 октября 2022 21:10
Вновь заговорили о переговорах: Венгрия призывает ЕС к дипломатии по войне в Украине Фото: Венгрия призывает ЕС к дипломатии в войне в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия считает, что страны ЕС должны предложить дипломатические инициативы по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Венгрии Юдиты Варги, которое приводит издание Handelsblatt.

"Государства Европейского Союза не должны быть военно вовлечены в эту войну. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы собрать враждующие стороны за столом переговоров и содействовать мирным переговорам", - заявила министр.

По ее словам, в ЕС есть две страны, громко и четко призывающие к прекращению огня и мирным переговорам. Речь идет о Венгрии и Австрии. Варга, отвечающая за отношения с ЕС, утверждает о серьезном вреде для Европы от санкций против России.

"Поскольку Венгрия чрезвычайно зависит от поставок российского газа и нефти, красная линия для Венгрии в вопросе энергетических санкций уже достигнута", - добавила министр.

Напомним, что ранее Венгрия заявляла о существовании "лагеря мира", где решения войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.

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