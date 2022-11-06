Румыния отвергла слова Путина о территориальных претензиях к Украине

Бухарест в своем заявлении также раскритиковал Москву за ведение боевых действий в Украине и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные Президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией, поскольку "политический класс в Украине на данный момент не может позволить себе допустить несправедливую потерю территории".

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