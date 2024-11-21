Венгрия разворачивает ПВО возле Украины после разрешения ВСУ бить по РФ западными ракетами

Он отметил, что приказал развернуть средства противовоздушной обороны в северо-восточной части Венгрии, граничащей с Украиной. Министр аргументировал это тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Глава Минобороны связал развертывание ПВО со снятием ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия, предоставленного союзниками. Речь идет о разрешении использовать западные ракеты для ударов вглубь территории России.

Также венгерский министр заявил, что именно по этой причине Россия заявила об изменении своей ядерной доктрины.