Венгрия продолжает скандалить с Украиной: к Обрану подключился Сийярто

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы страны и нарушении демократических принципов.

Как пишет РБК-Украина, соответствующее заявление Петер Сийярто обнародовал в социальной сети X в ответ на публикацию главы МИД Андрея Сибиги.

Согласно сообщению Сийярто, украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и заставить его придерживаться позиций Брюсселя. Однако, по словам венгерского министра, действующая власть этого не допустит.

"Я вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое говорило бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этому произойти. Суверенное венгерское правительство и в дальнейшем будет защищать страну и ее людей от вашей войны. Венгрия - превыше всего", - написал Сийярто.

Заявление Сийярто стало реакцией на сообщение главы МИД Андрея Сибиги, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Так, украинский дипломат жестко раскритиковал позицию венгерского руководства, обвинив его в распространении ложных утверждений и пророссийской ориентации.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы были бы готовы отдать ему все органы. А в день, когда Украина присоединится к ЕС, мы повесим этот заголовок в Верховной Раде, чтобы вспоминать вашу ложь следующие 100 лет", - написал Сибига.

Публичная перепалка в соцсетях произошла на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом. Венгрия неоднократно блокировала или тормозила евроинтеграционные решения по Украине в ЕС и критиковала поддержку Киева в войне с Россией, ссылаясь на собственные национальные интересы и "мирную позицию".

В свою очередь Андрей Сибига отметил, что подобные обвинения являются безосновательными и не имеют никакого основания, а попытки "запятнать" Киев лишь свидетельствуют об отсутствии аргументов у Будапешта.

 

Громкие провокационные заявления Орбана

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном.

А еще Виктор Орбан заявлял, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского венгерского премьера прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

