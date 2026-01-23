Венгрия продолжает скандалить с Украиной: к Обрану подключился Сийярто

Согласно сообщению Сийярто, украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и заставить его придерживаться позиций Брюсселя. Однако, по словам венгерского министра, действующая власть этого не допустит.

"Я вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое говорило бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этому произойти. Суверенное венгерское правительство и в дальнейшем будет защищать страну и ее людей от вашей войны. Венгрия - превыше всего", - написал Сийярто.

Заявление Сийярто стало реакцией на сообщение главы МИД Андрея Сибиги, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Так, украинский дипломат жестко раскритиковал позицию венгерского руководства, обвинив его в распространении ложных утверждений и пророссийской ориентации.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы были бы готовы отдать ему все органы. А в день, когда Украина присоединится к ЕС, мы повесим этот заголовок в Верховной Раде, чтобы вспоминать вашу ложь следующие 100 лет", - написал Сибига.

Публичная перепалка в соцсетях произошла на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом. Венгрия неоднократно блокировала или тормозила евроинтеграционные решения по Украине в ЕС и критиковала поддержку Киева в войне с Россией, ссылаясь на собственные национальные интересы и "мирную позицию".

В свою очередь Андрей Сибига отметил, что подобные обвинения являются безосновательными и не имеют никакого основания, а попытки "запятнать" Киев лишь свидетельствуют об отсутствии аргументов у Будапешта.