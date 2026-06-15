Венгрия пригрозила остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Венгрии назвали условие, при котором переговоры о вступлении Украины в ЕС могут автоматически остановиться.
Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам министра, Киев и Будапешт достигли двустороннего согласия по поводу прав закарпатских венгров после нескольких недель переговоров. Договоренности касаются сфер образования, государственного управления, культуры и использования национальной символики.
"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина-ЕС по национальным меньшинствам", - сказала Орбан.
Соглашение стало частью первого переговорного кластера о фундаментальных правах и демократии, который открывают 15 июня. Документ содержит так называемый общий ориентир: если Украина не будет выполнять договоренности в полном объеме, процесс вступления автоматически остановится.
Орбан подчеркнула, что для Венгрии выполнение и имплементация договоренностей по правам меньшинств является "фундаментальным условием" евроинтеграции Украины.
В то же время венгерский министр подчеркнула, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.
Она также подчеркнула, что Венгрия поддерживает исключительно стандартный процесс расширения ЕС, который базируется на реальных реформах и результатах. Любые альтернативные форматы членства для Украины венгерская сторона не поддерживает.
Напомним, недавно Киев и Будапешт провели переговоры по вопросам национальных меньшинств. Стороны договорились и в дальнейшем работать в рамках ранее согласованного плана действий, при этом часть обязательств Украина планирует выполнить уже до конца этого года.
Кроме того, Киев продолжает подготовку к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.