Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что эти меры необходимы с целью защиты интересов европейских фермеров, которые несут убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

По его словам, "Европейская комиссия сказала "нет" общему восстановлению пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию" и поэтому Венгрия выступает с инициативой возобновить, по крайней мере, временно пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.

"Кроме того страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", - отметил министр.