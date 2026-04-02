Ожидания в ЕС

В Брюсселе разочарованы действиями Орбана по поддержке Украины и рассчитывают, что возможная победа Мадяра 12 апреля позволит хотя бы частично снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Однако уверенности в этом нет, поскольку проблема носит более глубокий характер, чем личность действующего премьера.

Позиция Мадяра по Украине

Анализ показывает, что Мадяр во многом повторяет риторику Орбана.

Он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, не поддерживает поставки оружия и допускает вынесение вопроса евроинтеграции на референдум, что может заблокировать процесс.

Его политическая сила также голосовала против предоставления Киеву крупного кредита ЕС.

Фактор общественного мнения

В ЕС признают, что будущая политика Венгрии во многом будет зависеть от настроений внутри страны.

По данным опросов, значительная часть граждан воспринимает Украину как угрозу, выступает против ее вступления в ЕС и не поддерживает финансовую помощь.

На этом фоне Мадяр старается избегать четких заявлений, чтобы не терять электорат.

Критика и политическая борьба

Орбан пытается представить своего оппонента как связанного с Брюсселем и Киевом, однако такие обвинения не дали ощутимого результата.

В то же время внутри Венгрии продолжается кампания с резкой критикой Украины, что дополнительно влияет на общественное мнение.

Неопределенность для Брюсселя

В Европарламенте отмечают, что позиция Мадяра остается не до конца понятной.

По оценкам экспертов, в случае победы он может смягчить риторику ради разблокирования финансирования ЕС, однако гарантировать изменение курса невозможно.

В итоге Брюссель одновременно рассчитывает на перемены и готовится к сохранению прежней линии.