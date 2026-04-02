Венгрия перед выбором: Politico объяснило позицию страны по Украине

Европейские политики оценивают шансы Петера Мадяра на выборах в Венгрии, однако, как отмечают в ЕС, его позиция по Украине может не отличаться от курса действующего премьера Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
В Брюсселе разочарованы действиями Орбана по поддержке Украины и рассчитывают, что возможная победа Мадяра 12 апреля позволит хотя бы частично снизить напряженность в отношениях с Киевом.
Однако уверенности в этом нет, поскольку проблема носит более глубокий характер, чем личность действующего премьера.
Анализ показывает, что Мадяр во многом повторяет риторику Орбана.
Он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, не поддерживает поставки оружия и допускает вынесение вопроса евроинтеграции на референдум, что может заблокировать процесс.
Его политическая сила также голосовала против предоставления Киеву крупного кредита ЕС.
В ЕС признают, что будущая политика Венгрии во многом будет зависеть от настроений внутри страны.
По данным опросов, значительная часть граждан воспринимает Украину как угрозу, выступает против ее вступления в ЕС и не поддерживает финансовую помощь.
На этом фоне Мадяр старается избегать четких заявлений, чтобы не терять электорат.
Орбан пытается представить своего оппонента как связанного с Брюсселем и Киевом, однако такие обвинения не дали ощутимого результата.
В то же время внутри Венгрии продолжается кампания с резкой критикой Украины, что дополнительно влияет на общественное мнение.
В Европарламенте отмечают, что позиция Мадяра остается не до конца понятной.
По оценкам экспертов, в случае победы он может смягчить риторику ради разблокирования финансирования ЕС, однако гарантировать изменение курса невозможно.
В итоге Брюссель одновременно рассчитывает на перемены и готовится к сохранению прежней линии.
