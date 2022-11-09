Россия использовала против Украины более 400 иранских дронов "Shahed-136"

С момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.