Венгрия обиделась на Рютте, обещает не поддержать его назначение на должность генсека НАТО

Венгрия обещает не поддержать назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО из-за призыва последнего поставить Будапешт на колени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которого цитирует Agerpres .

"Я могу сказать вам две вещи о позиции Венгрии. Мы, безусловно, не собираемся поддерживать кандидатуру Марка Рютте. Мы не будем его поддерживать! Как мы можем поддерживать человека, который ранее заявлял, что Венгрию надо поставить на колени", - заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии.

По словам Сийярто, в НАТО самым важным является взаимное доверие, в связи с чем Будапешт не будет поддерживать того, кто "хочет поставить нас на колени".

Кто еще мог бы возглавить НАТО

Недавно издание Politico написало о том, что президент США Джо Байден поддерживает назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО после того, как истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

При этом издание Sky News сообщало, что Британия также поддерживает кандидатуру Рютте. Стоит отметить, что полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.

В частности 12 марта президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.