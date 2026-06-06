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Венгрия ограничила выдачу новых разрешений мигрантам не из ЕС

17:55 06.06.2026 Сб
2 мин
Один из самых громких предвыборных шагов Мадьяра вступил в силу
aimg Валерия Абабина
Фото: Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подписал постановление, которое ограничивает приток трудовых мигрантов из стран вне ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Что меняется

Новые разрешения на проживание по схеме для работников-мигрантов, которую ввело предыдущее правительство Виктора Орбана, больше не будут выдаваться.

Существующие разрешения остаются действительными до окончания срока. Можно ли будет их продлить, в постановлении не уточняется.

Речь идет не о полном запрете для граждан стран вне ЕС, а именно об упрощенной схеме правительства Орбана для работников из других стран.

Она обеспечивала вербовку работников из-за пределов ЕС через агентства, подконтрольные предыдущему правительству.

Мадьяр критиковал эту практику во время предвыборной кампании.

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Аргументы нового правительства

Ограничение притока трудовых мигрантов было среди обещаний Мадьяра во время кампании за замену Орбана.

По словам нового премьера, решение должно дать венгерским гражданам больше рабочих мест и не позволить компаниям снижать зарплаты за счет найма иностранцев.

В то же время, по данным отраслевых объединений и ассоциаций работодателей, во многих секторах венгерской экономики имеется дефицит рабочей силы.

Кого коснется

По оценкам, в Венгрии работает около 90 000 граждан стран вне ЕС - это около 2% рабочей силы.

Большинство из них заняты в производстве аккумуляторов и автомобильной промышленности, в строительстве, как сезонные рабочие в сельском хозяйстве и в службах доставки.

Крупнейшие группы работников-мигрантов происходят из Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии.

Напомним, Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии 9 мая после того, как его партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах 12 апреля 2026 года, получив 138 из 199 мест в парламенте.

Победа партии "Тиса" завершила 16-летнее правление Виктора Орбана.

Явка на выборах составила почти 80% - рекордный показатель для Венгрии со времен краха социалистического блока. Орбан признал поражение.

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