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Венгрия может продолжить запрет на импорт зерна из Украины, назвала условие

Фото: Венгрия может продлить запрет на импорт зерна из Украины, назвала условие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия готова продлить запрет на импорт украинского зерна, если ЕС не примет достаточных мер по защите венгерских фремеров.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Будапешт планирует продлить запрет на импорт украинского зерна после 30 июня.

"Польша и Венгрия объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины в субботу, чтобы защитить свой сельскохозяйственный сектор, получив предупреждение от исполнительной власти ЕС", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе представители стран-членов Европейского Союза поднимут вопрос запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Тем временем Словакия также заявила о приостановлении импорта. Следом за ней соответствующее решение может принять и Болгария.

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