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Венгрия может первой получить новый немецкий танк Panther, - СМИ

Венгрия, Четверг 28 сентября 2023 21:39
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Венгрия может первой получить новый немецкий танк Panther, - СМИ Фото: Венгрия может получить новый германский танк Panther (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Венгрия может стать первой страной, которая получит новый немецкий танк Panther. Более того, Венгрия, вероятно, будет производить танки на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По данным издания, между концерном и венгерским правительством была достигнута принципиальная договоренность о том, что танк Panther KF51 будет производиться в сотрудничестве с Венгрией на заводе Rheinmetall на венгерской территории.

Согласно договоренности, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана должно заплатить Rheinmetall около 300 миллионов евро.

Однако поскольку контракты еще не подписаны, сотрудничество все еще может сорваться. Однако Орбан лично распространил первые намеки в социальных сетях о том, что Венгрия может принять участие в создании боевого танка немецкого производства.

Справка:

"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2.

Rheinmetall передает вооружение Украине

Напомним, 25 июля в компании Rheinmetall заявили, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.

Добавим, недавно Rheinmetall подтвердил информацию о том, что Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

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