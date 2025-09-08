Венгрия хочет для Украины будущего, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его страна не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
В ходе выступления в Кёче Орбан затронул тему российско-украинской войны. В частности, он высказал свое мнение, какова цель сторон, вовлеченных в "конфликт".
По его словам, Россия хочет остановить расширение на Запад, а Украина - сохранить финансовую помощь и избежать экономического коллапса.
Тем временем цель ЕС - поддерживать войну, чтобы достигать положения великой державы, а цель США - достичь соглашения и экономически подчинить Евросоюз Америке.
Также премьер Венгрии сказал, что ЕС ведет себя во время войны как "хромая утка", добавив, что блок должен вести переговоры о мерах безопасности не с США, а с Россией.
Кроме того, он дал еще один комментарий по поводу Венгрии и Украины:
"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу", - сказал Орбан, добавив, что продолжение войны это проигрышная стратегия.
Отметим, что политика и подход Орбана не говорят о том, что он за Украину и не действует в пользу РФ. Стоит лишь вспомнить, сколько раз Будапешт блокировал помощь Киеву или же санкции против Москвы.
Кроме того, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все требования для вступления в Евросоюз, но процесс блокируется Венгрией. Он добавил, что это выглядит особенно странно на фоне того, что даже российская сторона уже фактически смирилась с евроинтеграцией Киева.
"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не отрицает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии по кластерам в переговорах выглядит действительно странно", - отметил Зеленский.
