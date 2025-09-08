Венгрия хочет для Украины будущего, - Орбан

В ходе выступления в Кёче Орбан затронул тему российско-украинской войны. В частности, он высказал свое мнение, какова цель сторон, вовлеченных в "конфликт".

По его словам, Россия хочет остановить расширение на Запад, а Украина - сохранить финансовую помощь и избежать экономического коллапса.

Тем временем цель ЕС - поддерживать войну, чтобы достигать положения великой державы, а цель США - достичь соглашения и экономически подчинить Евросоюз Америке.

Также премьер Венгрии сказал, что ЕС ведет себя во время войны как "хромая утка", добавив, что блок должен вести переговоры о мерах безопасности не с США, а с Россией.

Кроме того, он дал еще один комментарий по поводу Венгрии и Украины:

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу", - сказал Орбан, добавив, что продолжение войны это проигрышная стратегия.