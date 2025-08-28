ua en ru
"Венгрия на ложной стороне": Сибига пообещал зеркальный ответ Будапешту

Украина, Четверг 28 августа 2025 13:09
"Венгрия на ложной стороне": Сибига пообещал зеркальный ответ Будапешту Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Венгрия запретила въезд Роберту "Мадьяру" Бровди, который руководил ударом по нефтепроводу "Дружба". Киев будет действовать зеркально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.

"Если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, - это моральный упадок. Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Мы ответим зеркально", - сказал Сибига в ответ на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Заявление Сийярто

Сийярто 28 августа заявил, нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для Венгрии.

Министр отметил, что страна расценивает удары Украины по нефтепроводу как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий".

Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, которая нанесла удары по нефтепроводу.

Позже в правительстве Венгрии подтвердили, что речь идет о Роберте "Мадьяре" Бровди.

Удары по нефтепроводу

В последние дни нефтепровод "Дружба" неоднократно подвергался атакам со стороны Украины.

Атака 21 августа вывела из строя нефтепровод на несколько дней благодаря попаданию по станции "Унеча".

Впрочем, 28 августа венгерская нефтяная компания MOL сообщила, что поставки российской сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоя.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии компенсировали перебои за счет своих резервов, не прерывая работу.

Россия в ночь на 28 августа нанесла комбинированный удар по Украине. Уже известно о 15 погибших, среди которых четверо - дети.

