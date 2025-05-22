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Венгрия готовится напасть на Украину? В ЦПД опровергли очередной фейк россиян

Четверг 22 мая 2025 16:05
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Венгрия готовится напасть на Украину? В ЦПД опровергли очередной фейк россиян Фото: россияне запустили фейк о подготовке Венгрии к нападению на Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространяют сообщения, что Венгрия якобы готовится напасть на Украину, чтобы вернуть Закарпатье. Эта информация - очередной фейк страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о якобы военной угрозе для Украины со стороны Венгрии. В частности, российская сеть PRAVDA распространяет сообщения, будто Венгрия готовится напасть на Украину, чтобы вернуть Закарпатье", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПД, эти сообщения не соответствуют действительности. Распространением подобных фейков Россия пытается создать дополнительный фактор дестабилизации украинского общества.

Отмечается, что такие вбросы являются инструментом информационной войны, направленным на подрыв безопасности и спокойствия в приграничных регионах Украины. Нагнетанием о "венгерской угрозе" российская пропаганда стремится посеять панику среди украинцев и отвлечь внимание от настоящей угрозы - вооруженной агрессии РФ.

Венгрия готовится напасть на Украину? В ЦПД опровергли очередной фейк россиян

Ранее ЦПД опровергал дезинформацию о якобы сбивании украинских дронов венгерскими военными вблизи границы и заявления о якобы стягивании венгерской бронетехники к границе с Украиной.

Также Цент писал о сети из 24 веб-сайтов под названием PRAVDA, которую Россия создала для распространения пропаганды на страны Европы.

"Призываем граждан критически относиться к источникам информации и не поддаваться на провокации", - отметили в ЦПД.

Фейки РФ о Венгрии

Напомним, ранее в сети распространяли слухи о том, что Венгрия якобы перебрасывает к границе с Украиной военную технику. Однако это была фейковая информация.

"Я не буду подтверждать те фейки, которые разгоняются. Могу лишь подтвердить слова своих коллег из Мукачевского пограничного отряда, могу добавить и слова пограничников Чопского отряда: никаких нестандартных ситуаций по линии границы, возле нашей границы мы не наблюдали", - рассказал тогда представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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