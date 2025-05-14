Венгрия стягивает технику к границе с Украиной? В ГПСУ отреагировали на вброс
В сети распространяют слухи о том, что Венгрия якобы перебрасывает к границе с Украиной военную технику. Это фейковая информация.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Новини.Live".
Демченко попросили прокомментировать видео в сети, на которых якобы зафиксировано движение венгерской бронетехники вдоль границы с Украиной.
"Я не буду подтверждать те фейки, которые разгоняются. Могу лишь подтвердить слова своих коллег из Мукачевского пограничного отряда, могу добавить и слова пограничников Чопского отряда: никаких нестандартных ситуаций по линии границы, возле нашей границы мы не наблюдали", - отметил он.
По его словам, в интернете публикуются прошлогодние кадры с участием венгерской бронетехники в парадах, а также видеозаписи с выставки в Будапеште.
"Не стоит переживать из-за того, что распространяют разные ресурсы. В том числе, я думаю, к этому приложила руку Россия, поскольку неоднократно были разного рода фейки насчет ситуации, которая происходит по другую сторону границы и на территории Украины", - подчеркнул Демченко.
Он напомнил, что Россия ранее распространяла вброс о том, что Украина минирует границу со странами ЕС и Молдовой. В качестве "доказательства" в сети публиковали колумбийские видео.
Российские фейки
Напомним, фейки распространяют не только российские СМИ, но и высокопоставленные чиновники, а также министерства страны-агрессора. Так, недавно в МИД России обвинили украинских военных в ударах по мирным жителям временно оккупированного Левобережья Херсонской области.
В частности, ведомство утверждало, что украинские защитники якобы нанесли удар по торговому рынку в городе Алешки.
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