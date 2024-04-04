Венгрия единственная в НАТО не поддерживает координацию военной помощи Украине

Венгрия оказалась единственной страной НАТО, открыто выступившей против прямой военной поддержки и координационной роли Альянса для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, власти Венгрии отказались оказывать финансовую помощь и участвовать в соответствующем планировании.

"Несмотря на то, что многие члены НАТО поддерживают увеличение координационной роли в военной помощи, Венгрия дала понять, что не будет приобщаться к планированию и воплощению соответствующих задач и не будет оказывать финансовую поддержку такой деятельности", - заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Следует отметить, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявляло о нежелании помогать украинцам обороняться от российской агрессии еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто на проходившем 3-4 апреля совещании в Брюсселе демонстративно отметил, что Североатлантический альянс должен быть оборонной организацией и сказал, что участие альянса в защите Украины "приблизит НАТО к войне".

"Поскольку большинство стран-членов, я могу сказать 31 из них, согласились с увеличением координационной роли НАТО в этих двух сферах… сейчас начнется планировочная работа. Мы не будем участвовать в дальнейших задачах, и также мы не будем оказывать финансовую поддержку", – сказал он.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

В конце ноября 2023 г. Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

А вот в апреле 2024 года министры Североатлантического альянса договорились о дальнейшем планировании усиления роли НАТО в координации помощи Украине.

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