Угорщина єдина в НАТО не підтримує координацію військової допомоги Україні

Угорщина виявилась єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти прямої військової підтримки та координаційної ролі Альянсу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема влада Угорщини відмовилась надавати фінансову допомогу та брати участь у відповідному плануванні.

"Попри те, що багато членів НАТО підтримують збільшення координаційної ролі у військовій допомозі, Угорщина дала зрозуміти, що не буде долучатися до планування та втілення відповідних завдань і не надаватиме фінансову підтримку такої діяльності", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Варто зауважити, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявляв про небажання допомагати українцям оборонятися від російської агресії ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на нараді у Брюсселі, яка проходила 3-4 квітня, демонстративно зауважив, що Північноатлантичний альянс має бути оборонною організацією і сказав, що участь альянсу в захисті України "наблизить НАТО до війни".

"Оскільки більшість країн - членів, я можу сказати 31 з них, погодилися зі збільшенням координаційної ролі НАТО в цих двох сферах… то зараз розпочнеться планувальна робота. Ми не будемо брати участь в подальших завданнях, і також ми не будемо надавати фінансову підтримку", - сказав він.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

А ось у квітні 2024 року міністри Північноатлантичного альянсу домовились щодо подальшого планування посилення ролі НАТО в координації допомоги Україні.

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