Венгрия будет блокировать вопрос Украины на саммите ЕС, он может затянуться, - журналист

По словам журналистов, послы ЕС вечером 5 декабря обсудили подготовку к саммиту ЕС на следующей неделе.

"Ожидаемо, Венгрия против всего, что касается поддержки Украины", - отметил корреспондент.

Йозвяк предполагает, что переговоры по Украине будут продолжаться оба дня саммита. Вероятно, он может затянуться до субботы, 16 декабря.

Саммит лидеров Европейского союза запланирован на 14-15 декабря. В ходе саммита европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешить споры.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.