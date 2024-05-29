Венгрия блокирует решение для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - журналист

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, лидеры стран Евросоюза одобрили начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосовании.

Фактически переговоры так и не начались. Для этого необходимо, чтобы в Евросоюзе одобрили переговорную рамку.

Недавно Politico написало о том, что в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.

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