Угорщина блокує рішення для початку переговорів щодо вступу України до ЄС, - журналіст

Посли Євросоюзу не можуть схвалити проект переговорної рамки щодо вступу України до блоку. Причиною є позиція Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.
Як зазначив журналіст, Угорщина блокує рішення щодо України через 11 двосторонніх питань про національні меншини в Україні.
У Євросоюзі хочуть розпочати вступні переговори з Україною наприкінці червня, але для цього потрібний консенсус серед послів.
Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу схвалили початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року. Тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан не брав участі у голосуванні.
Фактично переговори так і не розпочалися. Для цього потрібно, щоб у Євросоюзі схвалили переговорну рамку.
Нещодавно Politico написало про те, що у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.
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