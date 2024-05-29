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Угорщина блокує рішення для початку переговорів щодо вступу України до ЄС, - журналіст

Фото: Угорщина блокує початок вступних переговорів ЄС із Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу не можуть схвалити проект переговорної рамки щодо вступу України до блоку. Причиною є позиція Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

Як зазначив журналіст, Угорщина блокує рішення щодо України через 11 двосторонніх питань про національні меншини в Україні.

У Євросоюзі хочуть розпочати вступні переговори з Україною наприкінці червня, але для цього потрібний консенсус серед послів.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу схвалили початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року. Тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан не брав участі у голосуванні.

Фактично переговори так і не розпочалися. Для цього потрібно, щоб у Євросоюзі схвалили переговорну рамку.

Нещодавно Politico написало про те, що у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.

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