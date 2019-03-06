Кримінальну справу проти Труханова закрили

Справу закрили через скасування КСУ статті про незаконне збагачення

Национальное антикоррупционное бюро в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в хищении при продаже завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook НАБУ.

В НАБУ отметили, что их детективы начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины.

"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы", - говорится в сообщении.

В бюро напомнили, что Одесский городской глава обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - отметили в ведомстве.

НАБУ подчеркивает, что в целом решение КСУ вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих дел, квалифицированные по статьям, не отмененным судом, будут расследовать и в дальнейшем.

РБК-Украина писало, что в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

В деле фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Напомним, в феврале специалисты Национального антикоррупционного бюро Украины не смогли преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Так, 26 февраля на закрытом заседании КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.