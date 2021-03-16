Кримінальна справа проти Рудьковського носить всі ознаки замовної, - юрист

Кримінальна справа проти екс-глави Мінтрансу, колишнього депутата кількох скликань Миколи Рудьковського носить всі ознаки замовної. А факт викрадення екс-керівника компанії "Нафтогазвидобування" і діючого нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського, в причетності до якого слідство підозрює Рудьковського, є невстановленим.

Про це у коментарі "Цензор.нет" заявив представник Рудьковського, адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери" Микола Катеринчук.

"Кримінальна справа проти Рудьковського носить всі ознаки замовної. Розслідування проводить СБУ, попри те, що дана категорія справ не відноситься до їх підслідності - вже один цей факт показує втручання влади", - заявив Катеринчук.

Як підкреслив адвокат, слідством не встановлено ніяких доказів провини Рудьковського, ні вбивство, ні тортури, вимагання, привласнення майна або викрадення людини.

"Як тільки суспільство побачить матеріали звинувачення, то в антикорупційних органів виникне питання: чи не є справа проти Рудьковського результатом використання службового становища народним депутатом Семінським? І чи не варто відкрити кримінальну справу проти народного депутата за інсценування викрадення і здирництво? На ці питання в недалекому часу будуть дані відповіді", - підкреслив Катеринчук

За його словами, досудове слідство вказує, що Рудьковський у 2012 році нібито передав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах.