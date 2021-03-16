Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, - юрист

Уголовное дело против экс-главы Минтранса и бывшего депутата нескольких созывов Николая Рудьковского носит все признаки заказного. А факт похищения экс-руководителя компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского, в причастности к которому следствие подозревает Рудьковского, является неустановленным.

Об этом в комментарии "Цензор.нет" заявил представитель Рудьковского, адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры" Николай Катеринчук.

"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности - уже один этот факт показывает вмешательство власти", - заявил Катеринчук.

Как подчеркнул адвокат, следствием не установлено никаких доказательств вины Рудьковского, ни в убийстве, ни в пытках, вымогательстве, присвоении имущества или похищении человека.

"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором временит будут даны ответы", - подчеркнул Катеринчук.

По его словам, досудебное следствие указывает, что Рудьковский в 2012 году якобы передал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах.