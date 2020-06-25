В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Фото: водій за кермом (РБК-Україна)

В Україні будуть піднімати верхній поріг штрафу

Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше, ніж на 50 км/ч.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год - 510 гривень.

Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

"Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають й інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

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Автор: Анастасия Рокитна