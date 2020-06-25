ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 07:15
В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
Фото: водій за кермом (РБК-Україна)

В Україні будуть піднімати верхній поріг штрафу

Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше, ніж на 50 км/ч.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год - 510 гривень.

Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

"Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають й інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україништраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся