"Вугільна справа": одного з фігурантів відпустили під домашній арешт

Печерський районний суд відпустив фігуранта так званої "вугільної справи" Сергія Кузяру з-під варти під домашній арешт. Справа стосується контрабанди вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роках, до якої, за версією слідства, причетне тодішнє вище керівництво України.

Про це РБК-Україна повідомили його адвокати Сергій Дарчук та Дмитро Безмаль.

За їхніми словами, суд у середу вранці розглядав клопотання прокуратури про продовження арешту Кузяри ще на два місяці. Суд вирішив відхилити його і відпустив підозрюваного з-під варти.

Відзначимо, Кузяра був єдиним фігурантом справи про купівлю вугілля з окупованого Донбасу, який перебував під вартою. У вересні його екстрадували з Туреччини, до 2014 року він був радником тодішнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

За даними слідства, в 2014-2015 роках українська сторона через Кузяру контактувала з представниками так званих "ЛДНР" з питань закупівель вугілля.

Ще один фігурант "вугільної справи" - Віктор Медведчук - перебуває під домашнім арештом. Ще двоє підозрюваних - п'ятий президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин - на сьогодні перебувають за кордоном.