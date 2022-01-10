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Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 17:17
Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці - до 10 березня. Термін його перебування під цим запобіжним заходом не перевищує максимальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні Печерський районний суд продовжив Медведчуку запобіжний захід у так званій "вугільній справі" про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

"У рамках цього кримінального провадження запобіжний захід йому був вперше обраний 12 жовтня 2021 року з терміном дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року його було продовжено до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі зазначають, що термін перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року становитиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє утримання під домашнім арештом в ході досудового розслідування не більше 6 місяців.

Нагадаємо, сьогодні соратник Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що домашній арешт для нього складе нібито 10 місяців загалом. Однак не уточнив, що 6 місяців з цього терміну стосуються іншої кримінальної справи.

Зазначимо, у "вугільній справі" вже дозволили затримати колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина. Крім того, п'ятого президента Петра Порошенка чекають в Держбюро розслідувань для участі в слідчих діях.

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Віктор Медведчук Домашній арешт
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