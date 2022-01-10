Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня

Нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці - до 10 березня. Термін його перебування під цим запобіжним заходом не перевищує максимальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні Печерський районний суд продовжив Медведчуку запобіжний захід у так званій "вугільній справі" про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

"У рамках цього кримінального провадження запобіжний захід йому був вперше обраний 12 жовтня 2021 року з терміном дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року його було продовжено до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі зазначають, що термін перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року становитиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє утримання під домашнім арештом в ході досудового розслідування не більше 6 місяців.