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"Вугільна справа": екс-міністра Демчишина оголосили в розшук

Автор: Сергей Новиков

Колишнього міністра енергетики і фігуранта так званої "вугільної справи" Володимира Демчишина оголосили в розшук. Правоохоронці встановлюють його місце перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Держбюро розслідувань з комунікацій Тетяни Сап'ян.

За її словами, на сьогодні з усіх фігурантів "вугільної справи" невідоме місце перебування Демчишина, у зв'язку з цим його оголошено в розшук. Що стосується інших підозрюваних, Віктор Медведчук і Сергій Кузяра перебувають під домашнім арештом, а Петру Порошенку можуть обрати запобіжний захід 17 січня.

Як випливає з бази розшукуваних осіб МВС, Демчишина оголосила в розшук Служба безпеки України. Датою його зникнення вважається 19 листопада 2021 року.

Нагадаємо, в листопаді Демчишину оголосили підозру у сприянні терористичній групі або терористичної організації.

А в грудні суд дав дозвіл на його затримання. За даними слідства, він причетний до незаконних поставок вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роках у змові з тодішнім вищим керівництвом країни.

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ДонбасДНРВолодимир Демчишин