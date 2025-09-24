RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сделка о производстве дронов: Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США

Фото: посол Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украинская команда в конце сентября отправится в Соединенные Штаты, чтобы провести там переговоры по совместному производству вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью для телемарафона.

Обсуждаться во время визита будет юридическая часть соглашения о совместном украинско-американском производстве оружия, в том числе возможность его производства для продажи в другие страны.

Стефанишина подтвердила, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вопрос военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном активно и подробно обсуждался.

"Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал положительные сигналы", - заверила она.

Уже 30 сентября украинская команда может приехать в США, чтобы провести переговоры. США заинтересованы во многих видах украинского вооружения, в первую очередь в дронах.

"Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США", - добавила Стефанишина.

 

Отметим, чуть ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

Соглашения об оружии

Напомним, еще 18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal). Это большое соглашение, которое касается производства беспилотников в интересах Соединенных Штатов и Украины.

Во время разговора в конце июля между Зеленским и Трампом последний выразил заинтересованность украинскими дронами и заявил, что его страна не против их закупать. А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что Украина будет продавать США дроны собственной разработки.

Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДрони