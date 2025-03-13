Соглашение Украины с США не предусматривает передачу прав на ископаемые, - Стефанишина

Соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Поэтому соглашение не требует ратификации или одобрения на референдуме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольгу Стефанишину в интервью "Юридической практике".
Она отметила, что если бы речь в соглашении шла именно об использовании недр Украины или о праве на украинские недра, то это вопрос не только ратификации, но и референдума. Поскольку в Конституции Украины указано, что недра принадлежат народу Украины.
"Соглашение не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Речь идет о распределении поступлений в государственный бюджет, часть из которых генерируется в Фонд. После подписания этого соглашения не наступают никакие правовые последствия", - сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Украина не получает обязательств по фактическому перечислению средств или их передаче. Такие обязательства возникнут только после заключения соглашения о создании Фонда и после вступления в силу.
Стефанишина также добавила, что соглашение между Украиной и США не является международным договором. Им будет дальнейшее соглашение, которое будет предусматривать создание самого Фонда восстановления инвестиций.
Соглашение, которое собираются подписать стороны, закрепляет политическую договоренность между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о намерении создать Фонд.
По словам Стефанишиной, текст соглашения уже сформирован и одобрен правительством.
"То есть фактически украинская сторона завершила переговоры относительно самого текста соглашения в том виде, в котором он был одобрен, и сейчас он готовится к подписанию", - отметила она.
Украина и США ведут работу над соглашением по полезным ископаемым. В рамках этого соглашения США получит доступ и возможность добычи редкоземельных материалов на территории Украины.
Украина хочет, чтобы соглашение содержало гарантии безопасности. Но государственный секретарь США отмечал, что США не будут рассматривать соглашение о недрах как гарантию безопасности для Украины.
По соглашению Украина и США создадут совместный инвестиционный фонд. Украина должна будет вносить в него 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации природноресурсных активов. США со своей стороны также будут делать соответствующие взносы.
Средства из этого фонда будут идти на развитие, восстановление и безопасность Украины.
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