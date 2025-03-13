Соглашение Украины с США не предусматривает передачу прав на ископаемые, - Стефанишина

Она отметила, что если бы речь в соглашении шла именно об использовании недр Украины или о праве на украинские недра, то это вопрос не только ратификации, но и референдума. Поскольку в Конституции Украины указано, что недра принадлежат народу Украины.

"Соглашение не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Речь идет о распределении поступлений в государственный бюджет, часть из которых генерируется в Фонд. После подписания этого соглашения не наступают никакие правовые последствия", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что Украина не получает обязательств по фактическому перечислению средств или их передаче. Такие обязательства возникнут только после заключения соглашения о создании Фонда и после вступления в силу.

Стефанишина также добавила, что соглашение между Украиной и США не является международным договором. Им будет дальнейшее соглашение, которое будет предусматривать создание самого Фонда восстановления инвестиций.

Соглашение, которое собираются подписать стороны, закрепляет политическую договоренность между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о намерении создать Фонд.

По словам Стефанишиной, текст соглашения уже сформирован и одобрен правительством.

"То есть фактически украинская сторона завершила переговоры относительно самого текста соглашения в том виде, в котором он был одобрен, и сейчас он готовится к подписанию", - отметила она.