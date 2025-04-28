Сделка Украины и США затронет все ресурсы, включая нефть и газ, - FT

Украина и США могут подписать рамочную сделку о недрах уже на этой неделе. Она будет охватывать не только редкоземельные металлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как пишет FT, значительного прогресса сторонам удалось добиться после того, как президент США Дональд Трамп согласился не учитывать в сделке ту военную помощь, которую американцы предоставили Украине ранее.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что такой шаг Вашингтона может открыть путь к подписанию рамочного соглашения на этой неделе.

Также они уточнили в комментарии FT, что рамочное соглашение распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и основные энергетические активы на всей территории Украины.

При этом неназванные депутаты Верховной Рады, в том числе из "Слуги народа", отметили, что они не поддержат плохую сделку о недрах и, соответственно, она не будет подписана.