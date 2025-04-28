Угода України і США торкнеться всіх ресурсів, включно з нафтою і газом, - FT
Україна і США можуть підписати рамкову угоду про надра вже цього тижня. Вона охоплюватиме не тільки рідкоземельні метали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише FT, значного прогресу сторонам вдалося досягти після того, як президент США Дональд Трамп погодився не враховувати в угоді ту військову допомогу, яку американці надали Україні раніше.
Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що такий крок Вашингтона може відкрити шлях до підписання рамкової угоди цього тижня.
Також вони уточнили в коментарі FT, що рамкова угода поширюється на всі мінеральні ресурси, включно з нафтою і газом, та основні енергетичні активи на всій території України.
Водночас неназвані депутати Верховної Ради, зокрема зі "Слуги народу", зазначили, що вони не підтримають погану угоду про надра і, відповідно, її не буде підписано.
Угода про надра
Нагадаємо, Україна і США кілька місяців обговорюють підписання угоди про надра.
Зокрема, рамкову угоду сторони хотіли підписати наприкінці лютого. Документ уже погодили, але плани порушила сварка президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі.
Відтоді Україна і США підписали тільки меморандум про наміри. Зокрема, там сказано, що майбутня угода про надра відкриє можливості для інвестицій і модернізації інфраструктури України.
При цьому вчора, 27 квітня, прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що зі США було погоджено ключовий момент угоди про надра.
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