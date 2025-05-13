Сделка о недрах. Украина и США подписали ключевые документы

Как отметили в ведомстве, документы были подписаны сегодня, 13 мая, между Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).

После обмена дипломатическими нотами работа Фонда может быть запущена уже с 23 мая.

В свою очередь первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Инвестиционного фонда восстановления.

"Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис", - добавила она.

По ее словам, сделка о недрах с США - равноправная и направленная на будущее. Такой документ основан на уважении национальных интересов Украины, предусматривает совместное с США управление и инвестирование.

При этом в соглашении нет ничего о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину.