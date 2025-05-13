Угода про надра. Україна і США підписали ключові документи

Як зазначили у відомстві, документи було підписано сьогодні, 13 травня, між Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).

Після обміну дипломатичними нотами робота Фонду може бути запущена вже з 23 травня.

Зі свого боку перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Інвестиційного фонду відновлення.

"Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс", - додала вона.

За її словами, угода про надра зі США - рівноправна і спрямована на майбутнє. Такий документ ґрунтується на повазі національних інтересів України, передбачає спільне зі США управління та інвестування.

При цьому в угоді немає нічого про борг і є зобов'язання інвестувати виключно в Україну.