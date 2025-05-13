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Угода про надра. Україна і США підписали ключові документи

Фото: тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс та перша віце-прем'єр України Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Україна та США підписали угоди про створення та роботу спільного Інвестиційного фонду відновлення. Такий фонд передбачається угодою про надра.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві економіки України.

Як зазначили у відомстві, документи було підписано сьогодні, 13 травня, між Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).

Після обміну дипломатичними нотами робота Фонду може бути запущена вже з 23 травня.

Зі свого боку перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Інвестиційного фонду відновлення.

"Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс", - додала вона.

За її словами, угода про надра зі США - рівноправна і спрямована на майбутнє. Такий документ ґрунтується на повазі національних інтересів України, передбачає спільне зі США управління та інвестування.

При цьому в угоді немає нічого про борг і є зобов'язання інвестувати виключно в Україну.

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня вночі стало відомо, що Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво ("угоду про надра"). Це сталося у Вашингтоні.

Її вже встигли ратифікувати у Верховній Раді - це сталося 8 травня. Відповідний закон також підписав президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб угода про надра набула чинності, Україна і США мали підписати ще дві технічні угоди. Саме це і сталося сьогодні.

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