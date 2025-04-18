Еще не соглашение о недрах. Что Украина подписала с США и какой следующий шаг

Главное:

Что предусматривает меморандум о будущем Соглашении о недрах?

Какие обязательства берет на себя Украина, подписав этот документ?

Какие дедлайны переговоров по подписанию соглашения определяет меморандум?

Будут ли США учитывать евроинтеграционный курс и долги Украины перед другими кредиторами?

О чем партнеры не упомянули в тексте меморандума?

Вечером 17 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали документ, который называется "Меморандум о намерении между правительством США и правительством Украины по завершению официального Соглашения об экономическом партнерстве и Фонде инвестиций в восстановление".

Утром 18 апреля Министерство экономики опубликовало текст меморандума.

Этот документ имеет рамочный и организационный характер, он определяет особенности процесса подготовки текста соглашения, поэтому он не предусматривает обязательств сторон по ископаемым или других экономических действий.

Четкие временные рамки дальнейших переговоров

В Меморандуме отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на следующей неделе (с 21 апреля) должен посетить Вашингтон и встретиться с министром Скоттом Бессентом для того, чтобы "оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения".

Меморандум также определяет, что переговорные команды США и Украины должны предоставить до 26 апреля отчет о прогрессе на пути к заключению соглашения. До этой даты должны быть завершены обсуждения, чтобы соглашение было подписано как можно скорее. В последнем пункте меморандума указано, что стороны подтверждают намерение как можно скорее завершить подготовку необходимых документов для официального заключения соглашения.

Фото: Министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывает Меморандум по Соглашению о недрах (Пресс-служба Минэкономики)

Учет евроинтеграционного курса Украины

Важным политическим аспектом документа является то, что США уважают намерение Украины избежать конфликта положений будущего Соглашения и обязательств нашей страны, которые были взяты в рамках процесса вступления в ЕС.

С экономической точки зрения важно, что американская сторона признает ранее взятые финансовые обязательства Киева перед другими кредиторами. Этим пунктом, например, учитываются существующие долги Украины перед МВФ, странами ЕС, Канадой, Всемирным банком и другими финансовыми институциями.

Признание роли США и Украины

Первый пункт меморандума определяет, что США оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с начала полномасштабной войны. Также стороны признают вклад Украины в укрепление мира и безопасности путем добровольного отказа от ядерного оружия в 1990-х годах.

О чем будет будущее соглашение с США

В меморандуме указывается, что американская сторона желает вместе с украинской стороной инвестировать в "свободную, суверенную и безопасную Украину и стремятся к длительному миру и прочному партнерству". Стороны намерены создать Фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя странами.

Упоминание о предварительных переговорах

В документе обращается внимание, что 11-12 апреля американская и украинская сторона провела предварительные продуктивные технические переговоры в Вашингтоне. После них Скотт Бессент заявил, что стороны очень близки к подписанию соглашения.

16 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США смягчили свои финансовые требования к Украине. Администрация Дональда Трампа снизила оценку своей помощи Украине в войне с предыдущих 300 до 100 млрд долларов. Эта цифра уже близка к оценке украинского правительства, которая, по данным Bloomberg, составляет 90 млрд долларов помощи Вашингтону. США настаивают, что размер уже оказанной помощи был зачислен как их доля в будущий инвестиционный фонд.

В этот же день заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что следующий раунд переговоров запланирован на 24 апреля.

Во время пресс-брифинга 17 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча 11-12 апреля была "продуктивная и позитивная" и "стороны шли на встречу друг другу". Зеленский сообщил, что пока идет процесс разработки текста детального международного соглашения, сначала США предложили подписать Меморандум о намерениях. Украина положительно и конструктивно отнеслась к этой идее. Зеленский оценил подписание меморандума как первый шаг на пути к подписанию более масштабного экономического соглашения.

Зеленский отметил, что вопрос газотранспортной системы не включен в текст соглашения, США не настаивают на этом. Украина продолжает отстаивать позицию о невозможности транспортировки российского газа.

Фото: Министр финансов США Скотт Бессенти подписывает Меморандум по Соглашению о недрах в режиме online (пресс-служба Минэкономики)

Какие положения не упоминаются в Меморандуме

В меморандуме не указана сумма помощи, которую предоставили США для Украины за период с 2022 года. Также в меморандуме отсутствует какое-либо упоминание о гарантиях безопасности для Украины. В документе лишь указано, что "США и Украина желают крепкого мира в Украине и крепкого партнерства между их народами и правительствами".

Также не понятно, будет ли снято предостережение украинской стороны относительно ограничений инвестирования в Украину со стороны ЕС. Ранее условия сотрудничества, которые предлагали в Вашингтоне предоставляли преференции для американских инвесторов. В Украине и в ЕС считали это несовместимым с законодательством ЕС и неприемлемыми для Киева.

Первая попытка подписать соглашение не удалась

Украина и США должны были подписать рамочное соглашение о недрах в конце февраля 2025 года, но этого не произошло из-за спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В первом проекте соглашения предлагалось создать Инвестиционный фонд восстановления, 50% взносов которого должна делать Украина из своих будущих налогов от добычи полезных ископаемых. Финансовые обязательства США не были детально прописаны. Фонд должен был направлять средства в восстановление Украины по крайней мере раз в год (все другие инвестиции могли осуществляться не обязательно в Украину).