Соглашение о гарантиях. Украина тоже поможет Британии в случае агрессии, - Шмыгаль

"Очень важно, что это партнерское двустороннее соглашение. То есть после завершения войны это будет соглашение о нашем союзничестве с Британией", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что согласно данному соглашению, не только Британия будет в течение 24 часов отреагировать на агрессию против Украины, Украина также будет защищать своего союзника в течение 24 часов.

"Реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг Россия захочет атаковать нашего союзника", - добавил он.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией

Напомним, в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.

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